Justiitsministeerium tõhustab erakondade rahastamise järelevalvet

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on ühiskonnas ootus, et erakondade rahastamise läbipaistvus suureneks ning seadusemuudatuse läbi antakse erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide üle järelevalvet teostavale ERJK-le vastavad uurimisvolitused.

„Keelatud annetuse puhul on edaspidi kindel tähtaeg – 30 kalendripäeva – , mille jooksul on võimalik kanda keelatud annetus tagasi annetuse teinud isikule. Kui see tähtaeg mööda lastakse, tuleb keelatud annetus kanda riigieelarvesse,“ selgitas Lauri.