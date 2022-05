Venemaale suunduvate veokite piiriületusjärjekord on pikenenud

Eestist väljuval suunal on piiriületuse ootejärjekorrad otseselt seotud Venemaa Föderatsiooni poolse läbilaskevõimega ehk piiriületuse tempo sõltub sellest, kui palju veokeid on Venemaa võimeline tunnis vastu võtma. „Paraku on Venemaa poolne jõudlus veokite hulga jaoks otseselt ebapiisav ning vaatamata Eesti piirivalve ja tolli sujuvale koostööle ja professionaalsusele, ei suuda me praegu Venemaa ametivõimude töökorralduse vajakajäämisest tingituna klientide ootustele vastata,“ selgitas Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna.