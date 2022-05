Märtsis oli kaupade eksport ja import rekordtasemel

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et aastaga on ekspordihinnad kasvanud 24% ja impordihinnad 27%, mis on oluliselt mõjutanud kogu kaubavahetuse käivet. „Oluliseks mõjutajaks nii märtsis kui ka kogu I kvartalis on mineraalsete kütuste ja elektrienergia, puidu ja puittoodete, põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning metall ja metalltoodete eksport ja import“ lisas Puura.