Loodusvaatluste äpi abil saab igaüks loodust vaadelda ja elurikkust seirata

Sisestada saab kõikide Eestis vabalt esinevate liikide andmeid. „Looduskaitse korraldajatel on tööalaselt suur huvi kaitsealuste- ning võõrliikide vastu, kuid väga olulised on ka nii-öelda tavaliste liikide andmed,“ kinnitab Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark, kes on üks nutirakenduse ellukutsujatest.

Äpi abil on võimalik koguda andmeid, mis võimaldavad kaardistada liikide levikut, uurida fenoloogiat ning korraldada võõrliikide tõrjet ning kaitsealuste liikide kaitset. Lisaks on see hea töövahend vabatahtlikuks seireks, mis omakorda toetab riiklikku seiret. Kõik sisestatud andmed jõuavad Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS). Peamiseks funktsiooniks rakenduses on vaatlusvorm, millega saab otse ja mugavalt vaatlusi loodusest esitada.