Haridusasutustes on üle nelja tuhande Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 9. mai seisuga registreeritud kokku 4399 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4095. Alushariduses on 1136 last, põhihariduses 2929, gümnaasiumis 182 ja kutsehariduses 152 õpilast.