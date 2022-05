Riik suurendab valmisolekut gaasi tarneriskidega toimetulekuks

Minister Aasa sõnul on eelnõu algatamine põhjustatud Venemaa rünnakust Ukraina vastu. „Eesti gaasitarbimine sõltub Venemaast 80 protsendi ulatuses. Olukorras, kus Venemaapoolse tarnetega ei saa enam arvestada, peame lisaks LNG tarnete Eestisse toomisele olema igaks juhuks valmis ka gaasi pikaajaliseks tarnehäireks. Samuti on oluline tagada, et gaasi strateegiline varu on hoitud ja selle kulud on jooksvalt kaetud,“ rääkis Aas.