Eesti ühineb Ukraina vastaste küberrünnakute omistamise avaldustega

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul saame suure tõenäosusega väita, et rünnakute taga oli Venemaa sõjaväeluure (GRU). „Taolised küberründed lähevad vastuollu rahvusvahelise õigusega ja seega mõistame need üheselt hukka,“ ütles välisminister Liimets. „Selle rünnaku ajastus 24. veebruaril, mil algas laiaulatuslik sõjategevus Ukraina vastu, on märkimisväärne ning näitab taas, et küberründed on Venemaa sõjapidamise lahutamatu osa,“ lisas ta.