Minister Andres Sutt kinnitas kiire interneti uue toetusmeetme tingimused

Möödunud nädalal kinnitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt uue kiire interneti juurdepääsuvõrgu rajamise toetuse tingimused. Kokku investeeritakse võrkude ehitamiseks maapiirkondades 69 miljonit eurot. Võrreldes varasemate meetmetega on värske suurinvesteering paremini sihistatud ja viib ühendused suurima nõudluse ning vajadusega paikadesse.

Minister Andres Sutt kinnitas nüüd ka kohalike omavalitsuste prioriteetsete asutusüksuste ja seal paiknevate aadressiobjektide nimekirja koos kohalike omavalitsuste vahelise eelarve jaotusega. Nimelt on uues meetmes jaotatud eelarve omavalitsuste, st valdade vahel proportsionaalselt. See tähendab, et näiteks Võrumaa ja Hiiumaa saavad toetust võrdeliselt vastavalt konkreetses maakonnas olevale valge ala suurusele.