Amet tuletab meelde õhkbatuutidega seonduvad ohutusnõuded

Õhkbatuudi teenuse pakkujal tuleb meeles pidada, et paigaldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda kõigist tootjapoolsetest juhistest ning iga batuudi juures peab olema selgelt esitatud teave tarbijale batuudi ohutuks kasutamiseks. Batuudil hüppavatele lastele tuleb tagada ohutusnõudeid teadev järelevaataja, kes jälgib laste tegevust. Silma tuleks peal hoida sellel, et lapsed ei ripuks näiteks batuudi välisseintel, ei läheks batuudile söögi ja joogiga ning kinni peetaks maksimaalsest kasutajate arvust. Samuti on oluline, et järelevaataja oleks teadlik ohuolukordadest (nt batuudi tühjenemine, elektrikatkestus, ilmamuutus) ning valmis nende korral koheselt reageerima.