Aliexpressi ostud jõuavad nüüdsest enda valitud Omniva pakiautomaati

Kui varasemalt pidi Aliexpressist tellitud paki kätte saamiseks käima kohal postikontoris ja ise deklareerima, siis nüüd on Aliexpressi lehel Omniva pakiautomaadi valikuvõimalus, mis pakub valikut kogu Baltikumi ulatuses. Kõik pakid, mis seeläbi Baltikumi jõuavad on juba Omniva poolt koostöös Aliexpressiga deklareeritud ning klient midagi juurde maksma ei pea.

„Teeme ostlemise veelgi mugavamaks ja kiiremaks ning toome paki lähimasse pakiautomaati kiirelt kohale. Omnival on Baltimaade suurim pakiautomaatide võrgustik ja sõltumata asukohast saavad ostjad pakile järele minna neile sobival ajal ja sobivasse kohta. Nii, et vahet pole, kas elad Varblas, Kuressaares või muus Eesti piirkonnas, “ ütles Omniva juhatuse liige Kristi Unt. “Omniva pakiautomaati tellides saad olla kindel, et Sinu pakk saabub kiireimat teed pidi kohale.“