Paide Teatris esietendub täna lavastus „Ja kes mind siis lõpuks mäletab?“

Barbara arvates on mäluga tegelemine hetkel aktuaalsem kui kunagi varem. Lavastaja jaoks sai pealkirjas esitatud küsimus alguse ühest päris hetkest, mil ta hakkas mõtlema oma surmale: „Või õigemini sellele, mis on pärast. Pärast mind. Meil kõigil on ju neid inimesi, keda tegelikult enam meie seas ei ole. Või on? Meie mälestustes nad ju ometigi on? Aga mis siis, kui me mäletame neid inimesi teisiti kui nad päriselt olid? Milline oli ta hääl? Või kuidas lõhnas ta nahk? Mille peale ta naerma hakkas? Mulle tundub, et mäletamine on vastutus, mis on samavõrd poliitiline kui isiklik ja intiimne. Seega otsin ma inimesi, kes oleksid nõus mind mäletama.“