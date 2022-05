Jahikoerad näitavad end taas Säreveres

Koerte hindamine algab kl 10 ning lõppvõistluse algusajaks on orienteeruvalt kl 15.15.

Mullu sügisel näitas end näitusel enam kui 200 koera ja esindatud oli üle 40 koeratõu. „See on sellise näituse kohta täiesti tavapärane arv,” sõnas Tõuühingus jahikatsete registreerimise ning jahikatseprotokollide väljastamisega tegelev Aili Pärtel-Beljajev. „Tavapäraselt on meil jahikoerte näitus olnud kevadeti, mõnel aastal ka kaks korda, kuid viimasel kahel korral on näituse korraldamine koroonaviiruse tõttu liikunud sügisesse.”