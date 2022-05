Omniva hoiatab petuskeemide eest

Ühes kirjas palutakse tasuda 2,1 eurot ja teises küsitakse 1,75 eurot paki kohale toimetamise eest. Omniva kinnitab, et ettevõte pole nende kirjadega seotud ja kutsub kliente üles tähelepanelikkusele ning palub kirjadele mitte reageerida.

Petuskeemide osas tasub tähelepanelik olla ka teiste kullerfirmade klientidel. On tõenäoline, et analoogne petuskeem on liikumas ka teiste kullerfirmade kohta, kus samuti palutakse paki kohale jõudmiseks makse sooritada.