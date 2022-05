Kirna mõisas algab viies aastaaeg – tulbiaeg

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et hooaja algusele eelnevad päevad on olnud ülikiired, sest enne külaliste tulekut tahab ju iga perenaine majapidamise korda teha. «Nii on ka meil, et kõik tahaks külastajate tulekuks valmis seada, kuid kevad oli tänavu hilisema tulekuga ning nüüd ajab üks töö teist taga,» sõnas ta.