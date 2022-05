Türi vald kaalub pronkssõduri teisaldamist

Niglas lisas, et algatuse peaks tegema aga kohalik omavalitsus ja see on neil ka plaanis. Ta täpsustas, et vallavalitsus, vallavolikogu ega võimul olev koalitsioon pole selles küsimuses veel otsust vastu võtnud, kuid ta on vestelnud vallavanema ja volikogu esimehega ning nemad polnud mõttele vastu.