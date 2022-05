Noored meisterkokad ootavad hõrgutavat õhtusööki nautima

Õhtusöögi üks korraldajaid Marike Reedla ütles, et köögis askeldavad sel õhtul peaasjalikult kolmanda kursuse õpilased ja neid abistavad sealjuures teise kursuse õpilased. "See ei ole otseselt neile kooli lõputöö ega eksam, kuid valmistab õppureid teadmisteprooviks mõneti siiski ette," märkis ta.

Reedla selgitas, et eksamil on igaüks enda eest väljas ja tugineb üksnes oma teadmistele ja praktikale, õhtusöögiks kokates on tegemist aga meeskonnatööga. "See on pigem nagu ettevalmistus eluks, sest tulevikus sel alal tööle asudes, tulebki neil ju kollektiivis töötada ning toitlustusasutuste köökides just selline vilgas elu kogu aeg käibki," rääkis ta.