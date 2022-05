Viraksaare kergliiklustee ehitus lükkub edasi

Viimaseid päevi ametis olnud eelmine Paide linnapea Priit Värk jagas möödunud aasta novembris Facebookis rõõmusõnumit: «Sain parima lahkumiskingituse. Sedakorda siis transpordiameti kirja kujul, et riik paneb Viraksaare kergtee rajamiseks õla alla umbes 330 000 euroga. On ju tõsi, et üheks väikeseks missiooniks ja lubaduseks oli mul oma valitsemisperioodil rajada Viraksaare kergtee. Miljon takistust oli ületada ning tee ei saanudki õigel ajal valmis, aga nüüd ei tohiks isegi vanakurat ise suuta selle valmimist takistada.»