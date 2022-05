Paide tehisjärve ääres löödi kopp maasse

Kavandi autor ja üks tööde juhendajaid Kert Kaasik ütles, et kõige mahukam on plaanis olevatest töödest ühe võrkpalliväljaku kuivendus ja pehme liivaga täitmine. «Kaevame platsilt vana liiva ja savikihi välja, katame geotekstiiliga, siis paneme killu ja taas geotekstiili ning seejärel pehme rannaliiva,» loetles ta väljaku tarvis tehtavaid töid. Selliselt on edaspidi heatasemelised rannavõrkpalliväljakud tehisjärve ääres tagatud. «Varem vastas nõuetele vaid üks väljak, nüüd sellest suvest siis kaks,» sõnas ta.