Järvamaa laulupidude vanim ajalugu ilmus raamatuna

«Hakkasin laulupidudega tegelema väga ammu. Ma ise laulda ei oska – karu on astunud kõrile ja elevant kõrvale. Enda kohta saan ka öelda, et esimese sõjajärgse laulupeo tõttu olin esimene represseeritu. Sündisin 1947. aasta laulupeo avapäeval. Paide haiglast olid kõik, kes vähegi said, eelmisel õhtul põrutanud laulupeole ja haigla peale jäi üks sanitar. Olin kaks tundi pärast sündi pesemata,» meenutab Saarist.