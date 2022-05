Mudilased pedaalisid karikate ja medalite nimel vapralt

Reede õhtupoolikul kogunesid Järvamaa eelkooliealised lapsed juba sel aastal kolmandat korda Roosna-Alliku mõisa juurde, et osa saada just neile mõeldud karikavõistlusest. Seekord tulid nad koos jalgratastega, et kevadises pargis ja staadionil üksteisega võidu pedaalida.