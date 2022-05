Järvalannad tulid Naiskodukaitse koormusmatkal viiendaks

Kõikidest võistkondadest kümme jõudis ka finišisse, kolm olid sunnitud tervise tõttu matka katkestama. Rada oli raske just maastiku ja tempo tõttu, kuid võiduvõistkonna liikme Diana Pungari sõnul on olulisim, et tiim oleks ühtne ja vaim tugev. “Madalhetki tuleb igal inimesel erineval ajal, head kaaslased suudavad seda märgata, toetada ja meeleolu tõsta,” jagas Diana nende võistkonna saladust. Sama põhimõtet kinnitas lõpurivistusel ka Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, kelle sõnul annab koormusmatk naiskodukaitsjatele hea võimaluse oma piire katsetada ja veenduda, et tegelikult suudetakse arvatust palju enam.