Ringristmik värvub taas kollasetriibuliseks

Muidu äratab see ringristmik tähelepanu vast ainult talvel, mil Väätsa lumememmede paraadi eel sinna lumekujud ehitatakse ning teistel aastaaegadel rohetab seal vaid muru, siis eelmisel kevadel lisandus muru sisse ka värvi, sest ristmiku servas on näha paralleelselt kahes reas kasvavat erkkollaste õitega taime tõlkjat, mida tuntakse ka rakvere raipe nime all. Ka käesoleval kevadel saab ringristmiku haljasala kollasega ehitud.