Mäos tegutseva klaasitehase omanikud panid teise klaasitootjaga leivad ühte kappi

Kahe Eesti suurima klaasifirma vägev ambitsioon võib kergitada ettevõtte Euroopas suurimaks tegijaks. Juba praegu on eestlaste tehtud klaas Eesti ja Euroopa tuntud hoonete fassaadiks.

Kokkuleppe järgi saab ühendettevõtte enamusaktsionäriks AS Klaasimeister praegune omanik Balti erakapitalifond Livonia Partners ja vähemusaktsionärina jätkab Polar Glassi senine omanik AS Barrus. „Näeme energiaefektiivsete klaasilahenduste turul kasvuvõimalusi ja ühinemine on osa meie pikemast plaanist,“ kommenteeris Livonia Partners fondi partner Kaido Veske.