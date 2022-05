Ukraina koolijuht õpetab nüüd Paide koolis

Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et nende koolis õpib juba 23 Ukrainast tulnud õpilast. "Kolm neist lõpetavad sel kevadel Ukraina põhikooli. On ülimalt oluline, et õpilaste haridustee ei katkeks ning nad saaks oma koolid ja klassid kenasti lõpetatud," lausus ta.