President Karis: arenevas energiakriisis peame lahenduste otsimisel olema senisest kiiremad ja nutikamad

Kohtumisel puudutati energiaturul toimuvaid pöördelisi muutusi olukorras, kus vene gaasist loobudes tuleb otsida kiireid lahendusi. Üks neist on vedelgaasi impordivõimekuse kiire kasvatamine. “Paldiski ujuvterminali rajamisel peaks kõik osapooled ühtviisi pingutama, et novembriks terminal tõepoolest oleks tegutsemisvõimeline. Alexela kontsern on eraettevõtjana teinud juba eeltööd, riigiettevõte Elering rajaks ühenduse gaasivõrguga, lisaks tuleb rentida laev. Oleme teistes valdkondades näinud riigi- ja eraettevõtete tõhusat koostööd. Seda võiks rakendada ka gaasiterminali juures,” sõnas president Karis. Ta selgitas, et gaasi nappusel tuleb riigis selle tarbimist piirata, kuid igal juhul lähtutakse põhimõttest, et kodumajapidamiste tarbimist piiratakse kõige viimasena.