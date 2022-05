Linnastaadioni muru kasvas sel aastal laitmatult

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits meenutas, et mullu oli erakordne aasta, kus linnastaadioni muru ei saanud kasvuks hoogu sisse algul külma ilma ja hiljem suure kuivuse tõttu. "Katsime staadioni kalli kattelooriga, et luua murule kasvuks paremaid tingimusi. Kastsime, väetasime ja tegime enda meelest kõike, kuid ikkagi polnud tulemus see, mida lootsime," rääkis ta.