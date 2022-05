LHV laenu toel rajatakse Kesk-Eestisse kaasaegne piimatööstus

LHV osales projekti finantseerimises koos suurte rahvusvaheliste pankadega, pakkudes piimatootjale ka kodumaisel kapitalil põhinevat krediidiliini. LHV ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuume sõnul on projektil lai ja pikaajaline mõju. "Piimatootmine on üks Eesti põllumajanduse alustalasid. Kvaliteetne toit on meie oluline ekspordiartikkel. Sellise tehase tekkimine Eestisse rahvusvahelise koostöö tulemusena on suure töö vili, mis mõjutab positiivselt kogu meie põllumajandust veel aastakümneid," kommenteeris Nuume.