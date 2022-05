"Kas see oled sina selles videos?“ Küberründajad üritavad kaaperdada Facebooki konto

Seni on RIA-le teatatud ainult Facebooki kontode kaaperdamisest, kuid sama võte toimib ka teistes keskkondades. See tähendab, et kui ründajad proovivad Instagrami keskkonna kaudu inimestega ühendust võtta ning suunata neid selles keskkonnas kahtlasele lingile, siis võivad nad jääda ilma Instagrami kontost, aga mitte Facebook omast.