Koolid otsivad uut toitlustajat

Paide linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et hange on korraldatud siiski tulenevalt eelmise hanke tähtaja lõppemisest, mitte sellest, et linnavalitsus poleks toitlustusega koolides rahul. «Baltic Restaurants ASiga sõlmitud leping lõpeb 30. juunil, seetõttu on oluline leida kiiremas korras koostööpartner, kes järgmise kooliaasta sügisest koolilaste kõhud kenasti täis söödaks,» täpsustas ta.