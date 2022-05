Raietööde alalt avastati kaitsealuse tiivulise elupaik

Keskkonnaamet on pesitsusrahu kaitseks kuu aja jooksul kontrollinud üle Eesti ligi 2500 kinnistut ning reageerinud ligi neljakümnele kaebusele. Kokku on raietööd seisma pandud 20 korral, neist lõviosa keskkonnaameti peatähelepanu all olevates vanades linnurikastes metsades.