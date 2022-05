Paide Linnameeskonna karikamängule sõidutavad järvalasi fännibussid

Fännibussid väljuvad laupäeval Paide teatri- ja muusikamaja eest kell 16.30, Türi Konsumi parklast samuti kell 16.30, Koeru bussijaamast kell 16.15, Järva-Jaani keskväljakult kell 16.30 ning Roosna-Alliku bussipeatusest kell 16.30. Kõigile bussile tulijatele on ette nähtud ka tasuta pilet mängule.

Linnameeskonna kommunikatsioonijuht Marek Tiits ütles, et ühe korra ajaloos on Paide Linnameeskond karikafinaalis mänginud. "Toona ei tulnud küll loodetud tulemust, ent panime tõsise märgi maha Eesti jalgpalliüldsuse silmis, sest Paidest ja mujalt Järvamaalt Tallinnasse finaalmängule sõitnud Linnameeskonna fännide hulk oli aukartustäratav," lausus ta. "Loodame, et kordame toona tehtut või teeme selle isegi üle. Paneme käima täpselt sellise arvu busse nagu vaja ning sõidame siis pärast võitu kõik üheskoos ja laulu saatel koju tagasi, karikas kaasas."