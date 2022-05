Lastega töötavate isikute tasutakontroll kavatsetakse muuta lihtsamaks ja tõhusamaks

„Laste turvalisuse tagamine on ülimalt oluline. Lapsepõlves juhtunu mõjutab inimest kogu tema elu. Seetõttu on väga oluline, et lastega töötaksid inimesed, kes ei kujutaks neile mitte mingisugust ohtu ja et oleks olemas võimalus seda tõhusalt kontrollida,“ ütles justiitsminister Maris Lauri eelnõu eesmärke tutvustades.