Dokumentaalfilmi tegija tuuritas Eesti kogukondade juures Põhja-Ameerikas

„Iga väliskogukonna juures toimunud linastus on käivitanud rikkalikke ja väga erinevaid arutelusid ning olnud mulle kui filmi autorile, aga ka noorte eestlaste rännet uurivale antropoloogile ääretult huvitav,“ ütleb Toomistu. „Mobiilsuse kasv maailmas on vältimatu ning Eesti-suguse väikse ühiskonna on rahvusvaheline kogemus hädavajalik. Aga seejuures ei ole võtmetähtsusega küsimuseks ainult, kuidas hoida uks ka siitpoolt avatuna, et Eesti oleks välismaal kogemusi omandanud noortele atraktiivseks elukohaks või vähemalt paigaks, mille käekäigust hoolitakse. Suur osa välismaal elavatest noortest tahavad tunda end ka vaatamata oma füüsilisele asukohale osana Eesti ühiskonnast.“