Kuidas Paide poiss üheks Kiievi rikkaimaks meheks sai

Friedrich Michelson sündis Paides 8. juunil 1840. aastal aednik Gustav Michelsohni ja tema abikaasa Madli pojana ning ristiti Püha Risti kirikus 15. juunil. Kuigi ukraina ja vene allikates on Friedrich Michelsoni alati sakslaseks nimetatud, on see kindlasti vale – nii tema isa kui ema olid eestlased. Friedrichi isa Gustav Michelson sündis 1802. aastal Kodasema mõisas Kutsar Mihkli pojana ja tema ema Madli 1806. aastal Silmsi mõisas Aida Madise tütrena.