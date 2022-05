Keelekümblus Maltal avas noorte silmad ja keelepaelad

Et tänapäeva noored haaravad inglise keelt enamasti lennult, pole kellelegi uudis. Aga kas nad seda ka rääkida oskavad, on iseasi. Et ennast tõsiselt proovile panna ja inglise keeles vabamalt tunda, lendas kaks Järvamaa tüdrukut, Angela Iva ja Johanna Randmäe, aprillis paariks nädalaks Maltale keelelaagrisse. Sealt tagasi tulid nad parema keeletunnetuse ja täienenud sõna­varaga.