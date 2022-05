President Alar Karis: Vahepeal oleks hea mõelda enne, kui jooksma hakkad

Tulite Järvamaa-visiidile rongiga. Reisi tegi kaasa ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning teadaolevalt olid jututeemaks Eesti-sisesed rongiühendused. Rongisõit Tallinnast Türile kestab poolteist tundi, mida selle aja jooksul arutada jõudsite ja mis olukorras need ühendused siis on?

Arusaadavalt tahame, et ühendused oleksid paremad. Uued rongid on tulemas, aga neid ei tule nii palju, kui tahaks. Eks neid teemasid on läbi räägitud ka varem, arutasime siis meiegi. Lisaks rongidele oli teemaks teine ühendus – LNG terminal ehk siis see, kuidas meil gaasiga sügisel on, ja hindadega.