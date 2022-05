Päris fännid teadsid kõiki laulusõnu peast

See, et Eurovisioon tuleb sel aastal Itaalias, oli ammu teada, aga millises linnas, avaldati Udami ütlust mööda alles oktoobris. «See tähendas ülikiiret lennupiletite broneerimist, mis polnud probleem, kuid majutuskohtade hinnad kerkisid küll üleöö ulmeliseks, kui paik välja öeldi,» lausus ta.

Udam ütles, et surfas järjekindlalt internetis ööbimiskohti Torinos läbi ja leidis lõpuks ühe külaliskorteri, mis polnud jõudnud veel hinda Eurovisiooni-nädalaks üles tõsta. «Tegin kohe broneeringu, kuid olin enam kui kindel, et saan peagi teate hinnatõusust. Teistes kohtades tõusid hinnad ju üleöö kolm-neli korda, » lausus ta. «Meil vedas, hind jäigi samaks ja tagatipuks avastasime kohale jõudes, et saime öömaja peaaegu euroküla kõrvale ehk siis Eurovisiooni melule väga lähedale.»