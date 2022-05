Paide saab uue linnapea

Siret Pihelga ütlust mööda on tema töölt lahkumise põhjus tervis. Möödunud aasta detsembris olnud linnavolikogu istungil tabas Pihelgat insult. Tööle naasis ta märtsi algul.

Nüüd tunnistas Pihelgas, et kiirustas liialt tööle tagasitulekuga ja vajab tervise kordasaamiseks rohkem puhkust, kuid linnapeatöö seda ei võimalda. «Mul on valida, kas töö või tervis ja pere, ning ma valin viimase,» lausus ta. «Otsus ametist lahkuda on olnud väga raske, kuna armastan oma tööd.»