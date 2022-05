Eriolümpia Eesti Ühendus tunnustas Koeru hooldekeskuse sportlasi ja treenerit

Maikuus said dressid valmis ning nüüd on Koeru hooldekeskuse sportlased ka väliselt ühine meeskond.

Koeru hooldekeskuses on kaks eriolümpia treeningrühma. Hooldekeskus annab oma sotsiaalmeediaküljel teada, et nende sportlased on võistlustel saavutanud oma klassis väga häid tulemusi. Igal aastal korraldab Eriolümpia Eesti Ühendus tänuürituse liikmesasutuste sportlastele, treeneritele-juhendajatele ja juhtidele. Üritusel tunnustatakse asutuste parimaid sportlasi ja juhendajaid.