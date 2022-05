Paras kaos: laadaliste autod ummistavad Türi tänavaid

Autod liiguvad aeglases tempos ning kuigi laada ajaks on mitmel tänaval muudetud liiklusskeemi ja avatud ka ajutised parklad, ei peeta paljuks parkida oma sõiduk selleks mitte ette nähtud kohta. Liiklejaid on sellel nädalavahetusel Türil tavapärasemast suuremal hulgal, sest lisaks lillelaadale toimub ka menukas rahvaspordiüritus Kesk-Eesti romuring.

Laadakorraldajad tuletavad meelde, et kesklinnast Kalevi tänava väljakutele viival Tallinna tänaval on Väike-Pärnu tänava ristmikust kuni Tehnika tänava ristmikuni kiirus piiratud 30 km/h ning mõlemal teeserval on peatumine keelatud.