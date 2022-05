Kulupõleng hävitas kolm hoonet

Päästeameti valvepressiesindaja selgitusel tuli teade, et tegemist on kulupõlenguga ning hinnanguliselt oli maapind süttinud 1100 ruutmeetri suurusel alal. Kuna ilm oli tuuline ning põleng haaranud suure ala, levis tuli ka lähedal asunud kolmele puithoonele ning päästjate saabudes olid need juba lausleekides, mistõttu polnud päästa enam midagi.