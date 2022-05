Just nii mitu projekti taotlevad Paide kaasavast eelarvest toetust

Linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm tunnistas veidi rohkem kui kaks nädalat tagasi samuti, et kahetsusväärsel kombel on kaasava eelarve taotluste arv endiselt nulliringi peal. «Huvitav tõesti, pea igal aastal on väga populaarne olnud esitada kavand koerte mängu- ja treeningväljaku ehitamiseks või madalseiklusraja jaoks, aga sel korral pole isegi neid ideid saadetud,» nentis ta.