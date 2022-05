Paidelastele hakatakse padelimängu õpetama

Paide spordikeskus andis teada, et 1. juunil saab Paides toimuma padelikoolituse päev. Seda kavandati aega, kui padeliväljak Paides valmis sai, kuid siis lahvatas koroona ning sinna see kõik toona jäi. Nüüd on kena kevad käes ning aeg paidelased vahva mänguga sinasõbraks teha.