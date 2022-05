Bussivedajad saavad toetusfondi suurenevate kulude katteks

Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi ütles, et 2022. aasta esimeses kvartalis kasutas maakondlikke bussiliine võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga 26 protsenti rohkem sõitjaid. "See näitab selgelt, et ühistransport on koroonapandeemiast taastumas ning inimesed on leidnud üles soodsama ja töötava alternatiivi oma isikliku sõiduvahendi kasutamisele. Kindlasti tuleb selle trendi vaates säilitada üle-eestiline toimiv liinivõrgustik ehk liinimahtude vähendamist me praegu mõistlikuks ei pea,“ märkis ta.