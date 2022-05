Paide memmed koguvad laste pannkookidele moosi

Paraku on moosid poes väga kallid ning raha lahketel memmedel selle tarvis kulutada pole. Nii pöörduvadki nad taas heasüdamlike inimeste poole, kel on ehk keldris või sahvris moositagavara seismas. Peagi on ju uus marja- ja puuviljaaeg käes ning eelmise hooaja moosid viimane aeg ära süüa. Mis teeks aga rohkem rõõmu, kui õnnelikud pannkooke nosivad lapsed moosivõru ümber suu.