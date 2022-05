Ind kõik alad kaasa teha viis olümpiasarjas finaali

Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko ütles, et edu tõi neile suur ja järjekindel töö võistkondade kokkuajamisel ning õpilaste vastutulelikkus igal alal kaasa teha isegi siis, kui see polnud kuigi meelepärane. «Esimesed etapid jäid ju sügavasse koroonaaega ja sageli juhtus, et hommikul polnud neid lapsi, kes pidid tulema, bussi peale võtta,» selgitas ta. «Siis tuli ruttu asendus leida ja valikut polnud, kes millist ala teha oskab. Lapsed tegid seda, mida vaja, sest iga ala tulemustest arvestati maha nõrgim, ja seda arvestades võis nulli kirja saada vaid ühel alal.»