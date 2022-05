2023. aastal võõrustab Järvamaa laulu- ja tantsupidu just see omavalitsus

Laupäeval, 28. mail toimuval peol osaleb 2000 taidlejat, kelle hulgas on nii lasteaiarühmad, tantsijad, võimlejad, lauljad kui ka rahva- ja puhkpillimängijad. Peo vahetekstide autor on Järva vallast pärit kirjandusteadlane ja lastekirjanik Jaanus Vaiksoo, tekstid põimis peokavasse Koeru kultuurimaja kunstiline juht Krista Jürgens, 20liikmelisse näitetruppi kuuluvad kohalikud inimesed: õpetajad, lapsed, korvpallimängijad jt. Peo visuaalse identiteedi looja on graafiline disainer ja Koeru keskkooli kunstiõpetaja Kalli Pilov. Laulu- ja tantsupeo „Aeg – ajalt tuleb küsida…” idee autor ja loomemeeskonna juht on Ülle Jääger.