Paide linnavalitsus majutas sõjapõgenikke kõige kokkuhoidlikumalt

Väljamakseid tehakse omavalitsuste esitatud tegelike kuluandmete alusel, mis kogutakse perioodi jooksul kokku kaks korda: 15. maiks ja 30. septembriks. Hüvitamine käib määruses kehtestatud kindlate piirmäärade ulatuses. Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et omavalitsustel moodustavad peamise väljamineku majutus ja toitlustus, ent riik hüvitab ka hädapäraste esmatarbeesemete, transpordi ja muud kulud, mis esimese ringiga teeb kõik kokku üle miljoni euro. «Omavalitsused puutuvad kriisisituatsiooniga kõige vahetumalt kokku just Ukraina põgenikele teenuseid osutades. Riik on väga tänulik, et linnad ja vallad on põgenikevoolu algusest alates esmase abistamise koormast suure osa enda õlule võtnud,» lausus ta.