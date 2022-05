Vallajuhid kaaluvad võimalust viia lasteaed kooliga samasse majja

Eelmisel sügisel avati Retla-Kabala kooli Oisu õppekohas uuendatud võimla. Pole võimatu, et kunagi saab koolihoones pidada ka lasteaiaosa avapidu.

Türi vallajuhid arutavad koos kooli ja kogukonnaga, mil viisil saaks Retla-Kabala kool tegutseda üheksaklassilise põhikoolina. Sealjuures püütakse leida mooduseid ülalpidamis­kulude kokkuhoiuks. Välja on käidud mõte koostada analüüs, et selgitada, kuivõrd on võimalik viia edaspidi praegu Oisus eraldi tegutsevad kool ja lasteaed ühe katuse alla.