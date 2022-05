Türi lillelaada peakorraldaja Pille Marrandi ütles, et eks neilgi olnud väike hirm, et kui nii pika traditsiooniga üritus jääb järjest kahel aastal ära, kas siis ka inimesed unustavad selle. «No me ikka arvestasime ja lootsime, et 30 000 inimest tuleb,» sõnas Marrandi.